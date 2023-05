Hurtigruten · Den klassiske rundturen

Trondheim er hjemsted for mye historie og et rikt kulturelt liv. Trondheim er med sine nesten 200 000 innbyggere Norges tredje største by. Byen ligger vakkert til, med skogskledde åser og med Nidelven som slynger seg rundt sentrum. Den karakteristiske lave og fargerike trehusbebyggelsen skaper en unik atmosfære. Trondheim er en moderne universitetsby, med over 20.000 studenter. Her finnes også et sentrum for maritim, teknisk og medisinsk forskning.

Byen har en spesiell plass i Norges historie. Den var landets første hovedstad og har i alle tider vært et populært pilegrimsmål. Nidaros (byens tidligere navn) var Nord-Europas største pilegrimsmål i middelalderen, og har i de siste årene igjen blitt et populært mål. I 2010 fikk pilegrimsveiene mot Nidaros, under navnet St. Olavsveiene, status som Europeisk kulturvei - Cultural Route of the Council of Europe, på lik linje med det kjente pilegrimsmålet Santiago de Compostela i Spania.

Med reiselederen går vi gjennom sentrum til Nidaroskatedralen

Skipet legger til ved HR-kaien, ikke langt fra Nidelvas utløp, og vi spaserer delvis langs elva og sentrum av Trondheim opp til Nidarosdomen, som er Norges eneste gotiske katedral, og gravstedet til St. Olav (Haraldsson). Trondheim ble grunnlagt av vikingkongen Olav Tryggvason i 997, og er i dag en unik miks av det gamle og det moderne. Her kan du beundre katedralens mange kunstverk, arkitektoniske detaljer og statuer fra middelalderen.

Skipet tilbyr:

Utflukter for enhver smak

Fra september til mai kan du oppleve Trondheim på en tur på verdens nordligste trikketrasé. Du kan også utforske Trondheim med kajakk på Nidelven, eller med sykkel. Sørg for å få prøve verdens eneste sykkelheis, i nærheten av Bakklandet, fra april til september. Du kan også bli med kystguidene for å oppleve enda mer.

Tilbake om bord

Om ettermiddagen seiler skipet mot nordvest, og passerer Kjeungskjær fyrtårn og holmer og skjær. Etter å ha seilt gjennom den smale kanalen ved Stokksund, fortsetter vi nordover mot sjarmerende Rørvik.

Tid i havn:

Kristiansund 02:45-03:00

Trondheim 09:45 – 12:45

Rørvik 21:40 – 22:00